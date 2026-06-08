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Пара из Ленинградской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Москве

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Одной из его пар станут Артём Степанов и Вероника Бельская из Ленинградской области.

Пара из Ленинградской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Москве - В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Влюблённые свяжут себя узами брака на торжественной церемонии, где пары со всей страны одновременно обменяются кольцами.

Особую атмосферу празднику придаст передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожёны получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу пламени из Мурома — родного города святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

Пара из Ленинградской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Москве - В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный

Артём и Вероника не только строят общее будущее, но и работают вместе. В средней школе он преподаёт историю, а она ведёт уроки изобразительного искусства. Их отношения согревает особая традиция: каждый год супруги сочиняют новую песню о своей любви. Этот фестиваль станет ещё одной вдохновляющей главой их семейной истории.

Пара из Ленинградской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Москве - В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный

Теги

Ленобласть День семьи любви и верности
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Над регионами России сбили 310 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 310 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

беспилотники
Фото: Минобороны

Беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков БПЛА на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар. Пламя быстро потушили. Оперштаб Краснодарского края также сообщил о пожаре на территории перевалочного комплекса в Новороссийске.

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Теги

БПЛА СВО Россия минобороны

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