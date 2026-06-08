В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Одной из его пар станут Артём Степанов и Вероника Бельская из Ленинградской области.

Влюблённые свяжут себя узами брака на торжественной церемонии, где пары со всей страны одновременно обменяются кольцами.

Особую атмосферу празднику придаст передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожёны получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу пламени из Мурома — родного города святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

Артём и Вероника не только строят общее будущее, но и работают вместе. В средней школе он преподаёт историю, а она ведёт уроки изобразительного искусства. Их отношения согревает особая традиция: каждый год супруги сочиняют новую песню о своей любви. Этот фестиваль станет ещё одной вдохновляющей главой их семейной истории.