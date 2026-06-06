Теперь юным домушникам грозит уголовная ответственность.

Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних жителей Гатчинского округа. Они подозреваются в проникновении в частный дом и хищении имущества на сумму более 26 тысяч рублей.

По материалам правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение от 48-летнего местного жителя, который заметил незнакомцев на соседнем дачном участке. Как выяснилось, около 21:20 двое подростков в возрасте 14 и 15 лет повредили входную дверь, чтобы проникнуть в помещение. Злоумышленники собирались похитить сварочный аппарат, телевизор, телевизионную антенну и акустическую гитару. Общий ущерб составил 26 600 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали молодых людей с поличным. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.