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Новости Происшествия

В Гатчинском округе задержали подростков за попытку кражи с чужой дачи

Теперь юным домушникам грозит уголовная ответственность.

Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних жителей Гатчинского округа. Они подозреваются в проникновении в частный дом и хищении имущества на сумму более 26 тысяч рублей.

По материалам правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение от 48-летнего местного жителя, который заметил незнакомцев на соседнем дачном участке. Как выяснилось, около 21:20 двое подростков в возрасте 14 и 15 лет повредили входную дверь, чтобы проникнуть в помещение. Злоумышленники собирались похитить сварочный аппарат, телевизор, телевизионную антенну и акустическую гитару. Общий ущерб составил 26 600 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали молодых людей с поличным. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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06.06.2026
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Теги

Гатчинский округ кража
Новости Социум

В поселке Коммунары завершили газификацию 12 многоквартирных домов

Почти 300 квартир получили доступ к «голубому топливу».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечили подачу сетевого газа в 286 квартир в Коммунарах.

Так, 12 многоквартирных домов в поселке впервые получили доступ к сетевому природному газу. Для реализации проекта было проложено 3,4 км новых газораспределительных сетей. Теперь жители 286 квартир смогут использовать «голубое топливо».

Генеральный директор компании Вячеслав Бузин подчеркнул, что перевод многоквартирного жилого фонда на природный газ является приоритетным направлением работы предприятия.

Ранее построенный межпоселковый газопровод уже создал техническую возможность для подключения 973 домов и квартир в пяти близлежащих деревнях в рамках региональной программы газификации на 2026–2030 годы.

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Теги

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