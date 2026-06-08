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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти почти 60 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 1 июня по 7 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 57 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз (спасено 2 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 9 раз (спасено 4 человека, погибло 3 человек);
— к патрулированиям водных объектов – 25 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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03.06.2026
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Теги

Спасатели Ленобласти
Новости Происшествия

Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии в Лужском районе

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии.

Лужский городской суд признал 54-летнего местного жителя виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля.

Авария произошла в июле 2025 года. По материалам дела, осужденный, управляя автомобилем «Киа» в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигался по автодороге в районе деревни Березицы. Водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ», водитель которого скончался на месте от полученных травм.

При вынесении приговора суд учел состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом третьей группы. Виновника приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, виновный лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.

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Теги

смертельная авария Лужский район

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