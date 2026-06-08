Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

С 1 июня по 7 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 57 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз (спасено 2 человека);

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 9 раз (спасено 4 человека, погибло 3 человек);

— к патрулированиям водных объектов – 25 раз.

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