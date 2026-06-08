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Новости Социум

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году

В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровья прошли свыше 240 тысяч женщин. Об этом на аппаратном совещании доложил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году - В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровь
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

При этом 684 женщины получили медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

«Мы отмечаем повышение осознанного отношения к здоровью и планированию беременности. Одной из причин недоношенности как раз является несвоевременная диспансеризация и несвоевременное выявление хронических заболеваний. В женские консультации поставлено более 200 единиц медицинского оборудования, а свыше 260 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, получили медицинскую помощь», — подчеркнул Александр Жарков.

Кроме того, в регионе увеличена доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами. По этому показателю Ленинградская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

Теги

Ленобласть Александр Жарков репродуктивное здоровье
Новости Социум

В деревнях Волховского района заменили 3 км водопровода по нацпроекту

Общая стоимость работ в деревнях Вындин Остров и Плотичное составила 60 миллионов рублей.

Как рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, к новым коммуникациям подключено более 1500 местных жителей. Сети ГУП «Леноблводоканал» проложены от существующего участка трубопровода в Вындином Острове до очистных сооружений в Плотичном. Стальные трубы заменены на современные полиэтиленовые, установлено 29 колодцев, обновлена запорная арматура. Все абоненты уже подключены к новым водопроводным сетям.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального бюджета.

Теги

Вындин остров Плотичное Денис Беляев Волховский район

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