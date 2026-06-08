В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровья прошли свыше 240 тысяч женщин. Об этом на аппаратном совещании доложил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

При этом 684 женщины получили медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

«Мы отмечаем повышение осознанного отношения к здоровью и планированию беременности. Одной из причин недоношенности как раз является несвоевременная диспансеризация и несвоевременное выявление хронических заболеваний. В женские консультации поставлено более 200 единиц медицинского оборудования, а свыше 260 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, получили медицинскую помощь», — подчеркнул Александр Жарков.

Кроме того, в регионе увеличена доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами. По этому показателю Ленинградская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.