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Штормовое предупреждение вводят в Ленобласти до 10 июня

В ближайшие дни в регионе пройдут ливни с грозой и градом.

В Ленинградской области до 10 июня действует «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе пройдут сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром.

«Гроза. Период предупреждения с 09 ч. 09 июня до 10 ч. 10 июня грозы», — указано в сообщении.

Штормовое предупреждение из-за ливней, ветра и града продлится до позднего вечера 9 июня.

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08.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific

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Штормовое предупреждение
Новости Социум

Десятки тысяч жителей Ленобласти оформили ЕКП "Ленинградская"

Губернатор региона рассказал о преимуществах банковской смарт-карты.

Десятки тысяч жителей Ленобласти оформили ЕКП "Ленинградская" - Губернатор региона рассказал о преимуществах банковской смарт-карты.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

С момента запускабанковской карты ЕКП «Ленинградская» прошёл год, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. С тех пор удобный платежный инструмент завели десятки тысяч жителей региона.

Как отметил губернатор, ЕКП «Ленинградская» позволяет решать сразу множество задач. Среди них: оплата льготного проезда на территории области и Петербурга, получение выплат и электронных сертификатов. Также участники программы могут получать привилегии от партнеров, а возрастным жителям Ленобласти также доступны бесплатные походы в музеи и на особо охраняемые природные территории. С начала действия программы такой возможностью воспользовались порядка 10 тысяч человек, отметил Александр Дрозденко.

«Скидки от бизнеса — партнёрская сеть активно растёт. Уже больше 1100 компаний: театры, музеи, торговые сети, рестораны — скидки при предъявлении ЕКП «Ленинградская» и других карт проекта. Будем добавлять новых партнёров и новые сервисы. Чтобы у каждого жителя 47-го региона в кармане всегда была многофункциональная ключ-карта к разным возможностям», — добавил губернатор.

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Теги

ЕКП «Ленинградская» Александр Дрозденко

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