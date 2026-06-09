Немецкий математик Йоахим Клемент предсказал победу сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года. По его расчетам, команда Рональда Кумана сможет взять реванш у Испании в полуфинале, а затем обыграть Португалию в финале.

Йоахим Клемент ранее безошибочно назвал победителей трех предыдущих чемпионатов мира. Он предсказал победу Германии в 2014 году, Франции в 2018 году и Аргентины в 2022 году.

Букмекеры оценили вероятность европейского финала на чемпионате мира выше 50%. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1,75.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.