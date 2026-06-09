Компания-арендатор устранила нарушения пожарной безопасности в лесах после проверки в Тосненском районе. Основанием для наблюдения стали материалы, поступившие из Любанского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес».
Во время осмотра территории выяснилось, что компания, которая строит линейные объекты, после сплошной рубки лесных насаждений нарушила Правила пожарной безопасности в лесах. Комитет государственного экологического надзора выдал предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.
Компания сообщила, что выполнила предписание. Фирма направила в комитет материалы, подтверждающие очистку лесосеки. Также компания организовала хранение древесины с соблюдением противопожарных требований. Участок остается на контроле эконадзора.