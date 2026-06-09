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В Тосненском районе очистили лесосеку после вмешательства Эконадзора

Компания-арендатор устранила нарушения пожарной безопасности в лесах после проверки в Тосненском районе. Основанием для наблюдения стали материалы, поступившие из Любанского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

В Тосненском районе очистили лесосеку после вмешательства Эконадзора - Компания-арендатор устранила нарушения пожарной безопасности в лесах после проверки в Тосненском рай
Фото: t_me/ecology47/4378

Во время осмотра территории выяснилось, что компания, которая строит линейные объекты, после сплошной рубки лесных насаждений нарушила Правила пожарной безопасности в лесах. Комитет государственного экологического надзора выдал предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Компания сообщила, что выполнила предписание. Фирма направила в комитет материалы, подтверждающие очистку лесосеки. Также компания организовала хранение древесины с соблюдением противопожарных требований. Участок остается на контроле эконадзора.

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Букмекеры оценили вероятность европейского финала на чемпионате мира выше 50%. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1,75.

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