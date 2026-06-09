На внутреннем кольце КАД между развязками с автодорогой «Петербург – Матокса» и Рябовским шоссе временно ограничат движение транспорта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13 по 30 июня на участке с 30-го по 40-й километр внутреннего кольца будут проводиться работы по устранению колейности дорожного покрытия. Первая и вторая полосы будут полностью закрыты для движения транспорта, на третьей и четвертой - скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

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Дорожные службы будут работать круглосуточно в две смены. Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.