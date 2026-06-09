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На участке КАД между Мурино и Рябовским шоссе перекроют две полосы

На внутреннем кольце КАД между развязками с автодорогой «Петербург – Матокса» и Рябовским шоссе временно ограничат движение транспорта.

На участке КАД между Мурино и Рябовским шоссе перекроют две полосы - Движение будет ограничено с 13 по 30 июня.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13 по 30 июня на участке с 30-го по 40-й километр внутреннего кольца будут проводиться работы по устранению колейности дорожного покрытия. Первая и вторая полосы будут полностью закрыты для движения транспорта, на третьей и четвертой - скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

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Дорожные службы будут работать круглосуточно в две смены. Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.

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кад ограничено движение Петербург
Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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