Нетрезвый мужчина поджег строительные материалы и два газовых баллона соседа на участке на Береговой улице в деревне Белогорка Гатчинского округа 8 июня.

Около 09:24 в полицию обратился 51-летний житель деревни Белогорка. Мужчина рассказал, что его имущество поджег сосед. На место отправился участковый уполномоченный полиции. По горячим следам он задержал поджигателя.

Им оказался 63-летний неработающий и ранее судимый сосед потерпевшего. По предварительным данным, между мужчинами давно продолжалась ссора. В состоянии опьянения злоумышленник решил поджечь имущество обидчика.

В результате возгорания никто не пострадал. Решается вопрос об уголовном деле.