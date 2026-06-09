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Мужчина поджег газовые баллоны соседа в Гатчинском округе

Нетрезвый мужчина поджег строительные материалы и два газовых баллона соседа на участке на Береговой улице в деревне Белогорка Гатчинского округа 8 июня.

Около 09:24 в полицию обратился 51-летний житель деревни Белогорка. Мужчина рассказал, что его имущество поджег сосед. На место отправился участковый уполномоченный полиции. По горячим следам он задержал поджигателя.

Им оказался 63-летний неработающий и ранее судимый сосед потерпевшего. По предварительным данным, между мужчинами давно продолжалась ссора. В состоянии опьянения злоумышленник решил поджечь имущество обидчика.

В результате возгорания никто не пострадал. Решается вопрос об уголовном деле.

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Гатчинский округ пожар Белогорка Ленинградская область
Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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