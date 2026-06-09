Единый информационно-расчетный центр Ленобласти запустил в Подпорожье пилотный проект по внедрению нового цифрового сервиса для передачи показаний индивидуальных приборов учета.

Видео: ЕИРЦ ЛО.

Устройство позволяет клиентам компании быстро и удобно передавать показания счетчиков. Для этого достаточно навести камеру планшета на QR-код с квитанции или ввести номер лицевого счета вручную, внести текущие показания приборов учета и нажать кнопку «Передать показания». Данные мгновенно поступает в систему начислений и учитывается при формировании платежного документа.

Новый сервис доступен в клиентском офисе по адресу: Подпорожье, ул. Комсомольская, 1А (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45).

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В случае успешного тестирования опыт может быть распространен и на другие районы Ленинградской области.