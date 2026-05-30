Родители двух и более детей смогут оформить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Заявление принимается с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда. При назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства, поэтому в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется.

После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом.

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц по общей системе налогообложения. Получить поддержку смогут также граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети также имеют гражданство РФ и живут на территории страны.