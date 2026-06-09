В Ленинградской области прошёл областной пленэр учащихся детских школ искусств. 58 юных художников из разных уголков региона передавали на холстах историческую архитектуру и атмосферу Александро-Невской Лавры.
Гран-при конкурса удостоена Анастасия Кинешемцева — воспитанница Детской художественной школы Гатчины (преподаватель — Алексей Михайлов). Лауреатами первой степени стали Ксения Буйко из Сосновоборской детской школы искусств имени О.А. Кипренского и Мариам Кирилловых из Новосветовской детской школы искусств.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской православный монастырь, расположенный на восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Это первый и самый крупный монастырь города. С 1797 года он имеет статус лавры. В состав архитектурного комплекса входят несколько знаменитых некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели XVIII–XIX веков.