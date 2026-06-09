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Юные художники Ленинградской области запечатлели Александро-Невскую Лавру на областном пленэре

В Ленинградской области прошёл областной пленэр учащихся детских школ искусств. 58 юных художников из разных уголков региона передавали на холстах историческую архитектуру и атмосферу Александро-Невской Лавры.

Юные художники Ленинградской области запечатлели Александро-Невскую Лавру на областном пленэре - В Ленинградской области прошёл областной пленэр учащихся детских школ искусств. 58 юных художников и
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Гран-при конкурса удостоена Анастасия Кинешемцева — воспитанница Детской художественной школы Гатчины (преподаватель — Алексей Михайлов). Лауреатами первой степени стали Ксения Буйко из Сосновоборской детской школы искусств имени О.А. Кипренского и Мариам Кирилловых из Новосветовской детской школы искусств.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской православный монастырь, расположенный на восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Это первый и самый крупный монастырь города. С 1797 года он имеет статус лавры. В состав архитектурного комплекса входят несколько знаменитых некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели XVIII–XIX веков.

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Александро-Невская лавра
Новости Происшествия

До старта купального сезона в Петербурге утонули уже семь человек, в том числе ребенок

Семь человек, включая 11-летнего ребенка, утонули в реках, каналах и озерах Санкт-Петербурга с начала мая еще до открытия купального сезона, сообщает Neva.Today.

По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.

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