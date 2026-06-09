Порядка 200 тысяч жителей Ленинградской области оформили бесплатную электронную подпись в приложении «Госключ» по состоянию на 1 мая 2026 года. Из них около 80 тысяч — в марте и апреле.

Приложение, разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, позволяет подписывать с телефона или планшета юридически значимые документы и заявления, а также заключать договоры в электронном виде без очередей.

С помощью «Госключа» можно обезопасить свою недвижимость — установить запрет на любые действия с квартирой или дачей без личного присутствия (для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись — УКЭП). Также сервис позволяет подать налоговую декларацию 3-НДФЛ без визита в инспекцию, поставить дом или участок на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности. С помощью УКЭП можно оформить самозапрет на кредиты, чтобы никто не смог взять займ на чужое имя. Для подписания электронного договора купли-продажи автомобиля достаточно усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП).

Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо скачать «Госключ», зарегистрироваться и принять правила сервиса. Затем следует оформить сертификат УНЭП, следуя подсказкам на экране. После этого можно оформить сертификат УКЭП, подтвердив личность одним из способов: действующим загранпаспортом нового образца с помощью телефона или планшета с функцией NFC, подтверждённой биометрией (стандартно — по голосу и лицу), либо посетив МФЦ или банк (услуга доступна не во всех отделениях, необходимо уточнить на карте).

Удобные цифровые сервисы создаются в рамках национального проекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».