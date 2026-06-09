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Новости Социум

200 тысяч жителей Ленобласти уже используют приложение «Госключ» для электронной подписи документов

Порядка 200 тысяч жителей Ленинградской области оформили бесплатную электронную подпись в приложении «Госключ» по состоянию на 1 мая 2026 года. Из них около 80 тысяч — в марте и апреле.

Приложение, разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, позволяет подписывать с телефона или планшета юридически значимые документы и заявления, а также заключать договоры в электронном виде без очередей.

С помощью «Госключа» можно обезопасить свою недвижимость — установить запрет на любые действия с квартирой или дачей без личного присутствия (для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись — УКЭП). Также сервис позволяет подать налоговую декларацию 3-НДФЛ без визита в инспекцию, поставить дом или участок на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности. С помощью УКЭП можно оформить самозапрет на кредиты, чтобы никто не смог взять займ на чужое имя. Для подписания электронного договора купли-продажи автомобиля достаточно усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП).

Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо скачать «Госключ», зарегистрироваться и принять правила сервиса. Затем следует оформить сертификат УНЭП, следуя подсказкам на экране. После этого можно оформить сертификат УКЭП, подтвердив личность одним из способов: действующим загранпаспортом нового образца с помощью телефона или планшета с функцией NFC, подтверждённой биометрией (стандартно — по голосу и лицу), либо посетив МФЦ или банк (услуга доступна не во всех отделениях, необходимо уточнить на карте).

Удобные цифровые сервисы создаются в рамках национального проекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».

Теги

Ленобласть Госключ
Новости Социум

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС - Депутаты направили соответствующее письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Фото: magnific.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.

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Теги

Омс ортодонтия дети здравоохранение госдума

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