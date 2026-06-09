В Доме Радио в Петербурге на Итальянской улице подошли к концу основные работы по реставрации аванзала. Специалистами восстановлены исторические своды, отделка стен и демонтированы строительные леса. Проект масштабной реставрации памятника культурного наследия, который проводит в рамках программы «Культурная страна» ВТБ, планируется завершить к концу 2026 года. Далее начнётся техническая подготовка к открытию, а также формирование программы мероприятий.

Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ.

Интерьеры аванзала Дома Радио отличает сложная декоративная отделка. К началу работ реставраторы зафиксировали повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрашивания. Специалисты расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора.

Именно в парадном аванзале будут собираться гости в ожидании концертов в Первой студии. В планах ещё восстановление архитектурно-художественной отделки, укрепление исторических конструкций, а после – монтаж специальной складной системы кресел на 156 мест и установка акустического и медиа оборудования.

«Аванзал – первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Именно такой подход лежит в основе реставрации всего здания. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы. При этом само здание, его история и архитектурная логика становятся для нас источником вдохновения и помогают осмыслять будущую роль Дома Радио как центра культуры и искусства», − рассказала Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Эксперт также отметил, что отдельного внимания во время работ от специалистов потребовали живописные панно в примыкающем к аванзалу фойе. Реставраторы исследовали состояние росписей, после чего приступили к раскрытию авторской живописи и устранению поздних записей.