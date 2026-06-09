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Новости Социум

В Доме Радио завершена реставрация парадного аванзала

В Доме Радио в Петербурге на Итальянской улице подошли к концу основные работы по реставрации аванзала. Специалистами восстановлены исторические своды, отделка стен и демонтированы строительные леса. Проект масштабной реставрации памятника культурного наследия, который проводит в рамках программы «Культурная страна» ВТБ, планируется завершить к концу 2026 года. Далее начнётся техническая подготовка к открытию, а также формирование программы мероприятий.

Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ.

Интерьеры аванзала Дома Радио отличает сложная декоративная отделка. К началу работ реставраторы зафиксировали повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрашивания. Специалисты расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора.

Именно в парадном аванзале будут собираться гости в ожидании концертов в Первой студии. В планах ещё восстановление архитектурно-художественной отделки, укрепление исторических конструкций, а после – монтаж специальной складной системы кресел на 156 мест и установка акустического и медиа оборудования.

«Аванзал – первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Именно такой подход лежит в основе реставрации всего здания. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы. При этом само здание, его история и архитектурная логика становятся для нас источником вдохновения и помогают осмыслять будущую роль Дома Радио как центра культуры и искусства», − рассказала Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Эксперт также отметил, что отдельного внимания во время работ от специалистов потребовали живописные панно в примыкающем к аванзалу фойе. Реставраторы исследовали состояние росписей, после чего приступили к раскрытию авторской живописи и устранению поздних записей.

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Теги

реставрация Петербург ВТБ Дом Радио «Культурная страна»
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Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 43 жителя, еще 234 пострадали

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 43 мирных жителя России, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», — сообщил посол.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в ДНР. Мирошник подчеркнул, что Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.

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Теги

Мирошник ВСУ погибли мирные жители СВО Россия

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