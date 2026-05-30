Ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — сказал он журналистам.

При этом, по словам президента, называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно.

Российский лидер добавил, что в настоящее время переговоры с Украиной «поставлены на паузу», при этом подчеркнул, что некоторые контакты сохраняются. Он в очередной раз заявил, что Россия не отказывается от продолжения переговоров.