В 2025 году около 43 тыс. россиян получили отказ в шенгенской визе.
Общая сумма, потраченная ими на консульские и сервисные сборы по этим отказам, превысила 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений россиян, и из них 618,8 тысячи были одобрены. Отмечается, что процент отказов снизился до 6,3%, тогда как в 2024 году он составлял 7,5%. Наиболее высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш — 54,5%, Сенегала — 51,9%, Нигерии — 47,8%, Пакистана — 46% и Анголы — 45,4%.
Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!»
Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».
В России завершилась серия отчетно-программных форумов «Есть результат!», проводимых партией «Единая Россия». Как отметил председатель фракции Дмитрий Медведев, ключевым лейтмотивом встреч стала концепция «государство для человека».
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» отметил, что формируемый документ представляет собой не просто предвыборную программу, а понятную карту действий, охватывающую как ближайшие задачи, так и стратегические цели развития страны.
По словам сенатора, будущая программа будет базироваться на принципах безопасности, технологического суверенитета, кадрового потенциала и национальной идентичности. Сергей Перминов также подчеркнул, что человекоцентричный подход, заложенный в основу Народной программы, требует постоянной сверки с запросами жителей регионов. Это необходимо для обеспечения эффективной связи между социальными инициативами граждан и их реализацией через национальные проекты и государственное бюджетирование.
«Широкий и открытый диалог в форумной кампании, охватившей все субъекты, помог провести честный разговор, как о сделанном за годы работы, так и о новейших вызовах перед экономикой, обществом, социальным благополучием, о проблемах на местах. Чтобы соединить то, за что ратуют люди, и требуемые ресурсы с актуализацией компетенций в государственном управлении. Полагаю, этот подход, основанный на реальном демократическом участии, будет позитивным не только для успешности Партии на выборах и ее действий в горизонте будущего, но и достижений всей страны и ее жителей», — заявил Сергей Перминов.