В 2025 году около 43 тыс. россиян получили отказ в шенгенской визе.

Общая сумма, потраченная ими на консульские и сервисные сборы по этим отказам, превысила 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений россиян, и из них 618,8 тысячи были одобрены. Отмечается, что процент отказов снизился до 6,3%, тогда как в 2024 году он составлял 7,5%. Наиболее высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш — 54,5%, Сенегала — 51,9%, Нигерии — 47,8%, Пакистана — 46% и Анголы — 45,4%.