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Ленинградским специалистам передали на реставрацию икону 500-летней давности

Икона XV века поступила в Международный центр реставрации в Рождествено.

Ленинградским специалистам передали на реставрацию икону 500-летней давности - Икона XV века поступила в Международный центр реставрации в Рождествено.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Специалисты Международного центра реставрации в Рождествено проведут реставрацию уникального артефакта — иконы Святителя Николая Чудотворца из Софийского собора Великого Новгорода. Возраст экспоната составляет более 500 лет, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил глава региона, это первая икона в деисусном ряду, который возвели в далеком 1438 году. В начале XVI века новгородский архиепископ Серапион поручил расширить и дополнить артефакт. К сегодняшнему дню сохранились сведения о мастерах, выполнивших работу, Ондрей Лаврентьев и Дерма Ярцев сын.

«Редкое везение, что святыня сохранилась до наших дней практически нетронутой. Лишь в конце XIX столетия специалисты её слегка обновляли, но в сам красочный слой правок не вносили. Поэтому, если аккуратно удалить поздние наслоения, можно увидеть то самое авторское письмо, которое создали мастера пять столетий назад. Оно окажется максимально близко к исходному замыслу», — поделился губернатор.

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Теги

Рождествено Александр Дрозденко реставрация Реставрация в Ленобласти
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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