Икона XV века поступила в Международный центр реставрации в Рождествено.
Специалисты Международного центра реставрации в Рождествено проведут реставрацию уникального артефакта — иконы Святителя Николая Чудотворца из Софийского собора Великого Новгорода. Возраст экспоната составляет более 500 лет, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отметил глава региона, это первая икона в деисусном ряду, который возвели в далеком 1438 году. В начале XVI века новгородский архиепископ Серапион поручил расширить и дополнить артефакт. К сегодняшнему дню сохранились сведения о мастерах, выполнивших работу, Ондрей Лаврентьев и Дерма Ярцев сын.
«Редкое везение, что святыня сохранилась до наших дней практически нетронутой. Лишь в конце XIX столетия специалисты её слегка обновляли, но в сам красочный слой правок не вносили. Поэтому, если аккуратно удалить поздние наслоения, можно увидеть то самое авторское письмо, которое создали мастера пять столетий назад. Оно окажется максимально близко к исходному замыслу», — поделился губернатор.