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Новости Социум

Часть Кингисеппа 11 июня останется без воды

В городе пройдут плановые работы на коммуникациях, сообщает «Леноблводоканал».

В Кингисеппе в четверг, 11 июня, ожидается временное отключение водоснабжения по ряду адресов в связи с плановыми работами. Об этом предупреждает «Леноблводоканал».

«В связи с плановыми работами по переключению повысительной насосной станции будет временно ограничено водоснабжение. Под отключение попадают следующие адреса: 1-я линия, д. 4, 6, 7, 8А, 9, 14 ул. Воровского, д. 20, 20Б, 30 ул. Карла Маркса, д. 53А (детская больница), 59 ул. Октябрьская, д. 19», — указано в сообщении.

На время работ для местных жителей организуют подвоз воды по требованию. Оставить заявку можно по номеру: 8(812)409-00-01.

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Теги

Кингисепп отключения воды
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Губернатор Ленобласти сообщил о скором восстановлении транспортного сообщения "Лебяжье - Большая Ижора"

Уже в четверг будет восстановлено автомобильное движение на участке дороги «41А-007». Также ожидается запуск первой электрички.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о постепенном восстановлении транспортного сообщения на участке Лебяжье - Большая Ижора. Сейчас ведется подготовка к возобновлению движения.

В четверг, в 12:00, ожидается открытие движения по автомобильной дороге «41А-007» на участке «Большая Ижора - Лебяжье». Также в 6:37 утра следующих суток будет запущена первая электричка с железнодорожной станции Калище.

«Подразделения Министерства Обороны, силы и средства региональных служб РСЧС завершили необходимые работы. Решением оперативного штаба определено, что движение безопасно. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу», — добавил губернатор.

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Фото на миниатюре: magnific/ evening_tao

Теги

Большая Ижора Александр Дрозденко

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