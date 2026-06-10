В городе пройдут плановые работы на коммуникациях, сообщает «Леноблводоканал».

В Кингисеппе в четверг, 11 июня, ожидается временное отключение водоснабжения по ряду адресов в связи с плановыми работами. Об этом предупреждает «Леноблводоканал».

«В связи с плановыми работами по переключению повысительной насосной станции будет временно ограничено водоснабжение. Под отключение попадают следующие адреса: 1-я линия, д. 4, 6, 7, 8А, 9, 14 ул. Воровского, д. 20, 20Б, 30 ул. Карла Маркса, д. 53А (детская больница), 59 ул. Октябрьская, д. 19», — указано в сообщении.

На время работ для местных жителей организуют подвоз воды по требованию. Оставить заявку можно по номеру: 8(812)409-00-01.