По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадали два человека. Еще один человек пострадал в Северском районе, где повреждены несколько частных домовладений. По данным регионального оперштаба, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Огонь уже потушили.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении более 20 беспилотников над городом. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгородской области в результате атаки на автомобиль пострадали два человека.

В Брянской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика и Жуковский вводили запреты на полеты самолетов.