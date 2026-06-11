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Над Россией за ночь сбили 330 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадали два человека. Еще один человек пострадал в Северском районе, где повреждены несколько частных домовладений. По данным регионального оперштаба, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Огонь уже потушили.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении более 20 беспилотников над городом. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгородской области в результате атаки на автомобиль пострадали два человека.

В Брянской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика и Жуковский вводили запреты на полеты самолетов.

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16.04.2026
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Теги

БПЛА Россия СВО
Для души Новости

В Ленинградской области у медведей начался гон

В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.

Теги

Ленобласть медведи Всеволожский район Павел Глазков гон

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