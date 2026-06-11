По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко комитет государственного экологического надзора провёл проверку сообщений о завозе отходов на закрытый полигон, расположенный вблизи деревни Ивановка Гатчинского округа.
Фактов размещения твёрдых коммунальных отходов не выявлено. На старый полигон доставляется грунт, необходимый для его рекультивации. Председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева сообщила, что 4 и 8 июня специалисты Экомилиции провели патрулирование территории вблизи деревни Ивановка Новосветского территориального управления.
«Случаев завоза ТКО не установлено. Объект находится под федеральным экологическим надзором, сейчас идёт его рекультивация. Территория постоянно контролируется Эконадзором», — отметила Агаева.
В случае выявления нарушений на данной территории информация будет незамедлительно направлена в Росприроднадзор.