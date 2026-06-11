Под эгидой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума - 2026 эксперты заострили внимание на международной ситуации вокруг продовольственной безопасности. Немаловажным элементом здесь были, есть и будут достаточные объёмы международной торговли удобрениями, сырьём для их производства и энергоносителями.

Фото: пресс-служба РАПУ

В рамках ключевой отраслевой панельной сессии «Пазл мировой продовольственной безопасности: недостающие элементы» президент РАПУ Андрей Гурьев отметил, что мировой рынок столкнулся с новым острым витком кризиса в области продовольственной безопасности. По его словам, закрытие Ормузского пролива стало беспрецедентным ударом по глобальным цепочкам поставок, поскольку этот маршрут является одним из ключевых мировых хабов для торговли удобрениями, сырьем для их производства и энергоносителями.

«Сегодня через Ормузский пролив проходит около 30% мировой торговли удобрениями. Это 36% глобальных поставок карбамида, базового азотного удобрения, 46% мировой торговли серой, необходимой для производства фосфорных удобрений, и около 25% аммиака. Это ключевой хаб для мировой торговли и, если говорить шире, для продовольственной безопасности. Пазл сложится тогда, когда он будет открыт. Об этом необходимо громко и четко говорить на всех уровнях», - сказал в своём выступлении на сессии Андрей Гурьев.

По мнению эксперта, минеральные удобрения, продовольствие и сырье для их производства должны рассматриваться как гуманитарные товары, поскольку вся цепочка «от руды до еды» в конечном счете связана с доступом человека к питанию. Согласно озвученным президентом РАПУ данным, с февраля по май мировая торговля минеральными удобрениями уже потеряла около 15 млн тонн, что сопоставимо с третью ежеквартальных продаж. Подобные объемы невозможно компенсировать складскими запасами, что приведёт уже в ближайшей перспективе к снижению внесения удобрений и падению урожайности.

При этом Андрей Гурьев подчеркнул, что отечественные аграрии полностью обеспечены необходимыми объемами удобрений. По его словам, ещё в предыдущие кризисы РАПУ, производители удобрений, Минсельхоз России и Минпромторг России выстроили такую систему, которая позволяет бесперебойно и с запасом работать по планам обеспечения внутреннего рынка, поддерживать физические объемы продукции на складах и защищать российских сельхозпроизводителей от ценовой волатильности.

По итогам панельной сессии участники пришли к единому мнению, что преодоление продовольственного кризиса требует не только увеличения производства, но и восстановления устойчивых цепочек поставок, защиты торговли продовольствием и удобрениями от политически мотивированных ограничений, развития независимой финансовой и логистической инфраструктуры, а также укрепления сотрудничества России со странами БРИКС, Глобального Юга и другими дружественными партнерами.