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Новости Социум

В Петербурге пройдет серия уникальных аудиопрогулок в рамках экскурсии «БеспринцЫпный контент-мейкер XIX века»

С 15 по 29 июня в Санкт-Петербурге пройдет серия уникальных аудиопрогулок по воде, организованных проектом «Канал про каналы», писателем Александром Цыпкиным и историком Егором Яковлевым.

В Петербурге пройдет серия уникальных аудиопрогулок в рамках экскурсии «БеспринцЫпный контент-мейкер XIX века» - С 15 по 29 июня в Санкт-Петербурге пройдет серия уникальных аудиопрогулок по воде, организованных пр
Фото: «По каналам с MAX»

Проект «Канал про каналы» подготовил для петербуржцев необычный формат экскурсий, который проводит параллель между современными создателями контента и литераторами XIX века. В течение полуторачасовой водной прогулки слушатели узнают, какие маркетинговые приемы использовали классики. Например, как Пушкин маскировал финансовые трудности, почему Некрасова считают первопроходцем в заключении агентских договоров и как граф Хвостов прибегал к «накрутке» продаж.

Маршрут охватывает ключевые локации города, включая Крюков канал, набережные Мойки и Фонтанки, а также Петропавловскую крепость и Михайловский замок. Пользователи сервиса MAX могут забронировать до четырех мест на теплоходе через чат-бот @boat_bot, выполнив простые условия подписки и регистрации в приложении.

Проект дополняет уже существующую серий аудиоэкскурсий от платформы, в которую входят авторские маршруты от Ксении Собчак, Азамата Мусагалиева, Марии Кравченко, а также тематические проекты от ФК «Зенит», Мариинского театра, «Кунсткамеры» и других партнеров. С 15 июня программа также пополнится криминальной экскурсией от «Mash на Мойке».

Литературную прогулку организует «Канал про каналы» совместно с Александром Цыпкиным и Егором Яковлевым.

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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на предстоящих длинных выходных

Дожди с грозой пройдут в агломерации на этих выходных.

В ближайшие выходные жителей Петербурга и Ленобласти ждет переменчивая погода. В агломерации ожидаются дожди с грозой, при этом температура будет достигать местами почти 30 градусов жары. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Жителей Петербурга 12 июня пока ждет благоприятная погода. В первой половине дня воздух прогреется до +21...+23 градусов без осадков. Западные районы Ленинградской области в этот день также окажутся в зоне комфортных температур. Однако на востоке региона пройдут ливни, грозы и местами град при усилении ветра до 15-18 м/с. Температурный фон при этом составит от +24 до +29 градусов. 

Предстоящая ночь на пятницу в Петербурге обещает быть достаточно теплой — в районе +16...+18 градусов. С субботы город окажется под влиянием циклонов. Жителей ждут дожди и заметное понижение дневной температуры до +16...+18 градусов. 

«14 июня кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем +19…+21 гр», — рассказал синоптик.

В восточной части Ленинградской области при этом сохранится теплая погода с дневными температурами в пределах +22...+27 градусов, однако по-прежнему прогнозируются ливни и грозой.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов Погода в Ленобласти

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