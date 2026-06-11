С 15 по 29 июня в Санкт-Петербурге пройдет серия уникальных аудиопрогулок по воде, организованных проектом «Канал про каналы», писателем Александром Цыпкиным и историком Егором Яковлевым.



Фото: «По каналам с MAX»

Проект «Канал про каналы» подготовил для петербуржцев необычный формат экскурсий, который проводит параллель между современными создателями контента и литераторами XIX века. В течение полуторачасовой водной прогулки слушатели узнают, какие маркетинговые приемы использовали классики. Например, как Пушкин маскировал финансовые трудности, почему Некрасова считают первопроходцем в заключении агентских договоров и как граф Хвостов прибегал к «накрутке» продаж.

Маршрут охватывает ключевые локации города, включая Крюков канал, набережные Мойки и Фонтанки, а также Петропавловскую крепость и Михайловский замок. Пользователи сервиса MAX могут забронировать до четырех мест на теплоходе через чат-бот @boat_bot, выполнив простые условия подписки и регистрации в приложении.

Проект дополняет уже существующую серий аудиоэкскурсий от платформы, в которую входят авторские маршруты от Ксении Собчак, Азамата Мусагалиева, Марии Кравченко, а также тематические проекты от ФК «Зенит», Мариинского театра, «Кунсткамеры» и других партнеров. С 15 июня программа также пополнится криминальной экскурсией от «Mash на Мойке».

Литературную прогулку организует «Канал про каналы» совместно с Александром Цыпкиным и Егором Яковлевым.