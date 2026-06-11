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Новости Социум

Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти

Ухудшение погодных условий ожидается в регионе до 13 июня.

В ближайшие несколько суток в Ленинградской области местами пройдут дожди с грозой. В связи с этим Гидрометцентр России вводит в регионе «желтый» уровень погодной опасности.

«Гроза. Период предупреждения с 01 ч. 12 июня до 00 ч. 13 июня. Местами грозы», — говорится в сообщении.

Подробнее о том, какой погоды ждать на длинных выходных в Ленинградской области, а также в Петербурге ivbg.ru писал ранее.

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экстренное предупреждение Непогода в Ленобласти
Новости Социум

Какие фрукты и ягоды лучше есть недозревшими

Эксперты рассказали о преимуществах недоспевших бананов, яблок, смородины и других излюбленных фруктов и ягод у россиян.

Фрукты и ягоды в период созревания имеют разный состав полезных соединений. На определенном этапе крахмал трансформируется в сахара, снижается кислотность, а часть веществ начинает усваиваться лучше. Однако это касается не всех плодов. Некоторые из них действительно полезнее в недозревшем виде, рассказали эксперта порталу «Доктор Питер».

Например, слегка зеленые бананы имеют больше резистентного крахмала, который переваривается дольше и становится ценным питательным источником для микрофлоры человека.

Полезными могут быть и недозрелые яблоки, если вы не страдаете заболеваниями ЖКТ. В таких плодах больше кислот и пектина, что эффективно стимулирует пищеварение.

Тем временем зеленоватые груши богаты клетчаткой, за счет чего чувство сытости длится дольше. Однако плоды противопоказаны тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Такой фрукт может вызвать дискомфорт и вздутие.

Среди ягод, которые можно есть недоспевшими, эксперты называют крыжовник, смородину, бруснику и клюкву. В них много органических кислот, полифенолов и пищевых волокон.

«Однако при гастрите, язвенной болезни, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника кислые ягоды могут усилить боль и жжение, вызвать вздутие или послабление стула», — отметили эксперты.

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Фото на миниатюре: magnific

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