В Ленобласти правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в пособничестве мошенникам из Украины.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, с сентября 2025 года юноша через курьерскую доставку получал от сообщников сим-карты операторов и персональные данные россиян, в том числе пароли от аккаунтов на Госуслугах. Он взламывал эти аккаунты, регистрировал сим-карты через электронную подпись, а затем создавал новые профили в мессенджере. Готовые аккаунты парень передавал обратно сообщникам.

Ежемесячно он получал около 500 долларов. Деньги поступали на его криптокошелек через специализированный чат-бот. Установлено, что за время работы он оформил для своих кураторов не менее 500 аккаунтов.

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Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное использование средств электронной подписи и иных средств удостоверения». На время следствия юноше избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.