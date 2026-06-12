В Волхове Ленобласти начали разбирать мост Строителей через реку Волхов, который обрушился почти два месяца назад.

На период проведения работ в районе введены ограничения. Проход и проезд по береговой линии, а также движение по воде вблизи места работ строго запрещены. Разбор завалов будет проводиться поэтапно и продлится до полного сноса конструкции, предупредили в районной администрации.

Напомним, что мост обрушился почти два месяца назад, 13 апреля. Тогда были разрушены два пролета сооружения, пострадавших не было. Старый мост был закрыт для автомобильного движения еще в 1996 году, когда ввели в эксплуатацию новый Ильинский мост. До обрушения его использовали только для пеших и велосипедных прогулок.