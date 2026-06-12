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Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями

Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей стране проходят народные гуляния, концерты и ярмарки. Ленобласть – не исключение.

Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями - Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей
Фото: 47channel.

В Гатчине губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил первые паспорта школьникам. Для гостей праздника организованы мастер-классы, интерактивные игры и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов региона.

Фото: ivbg.ru

В Выборге праздничные гуляния развернулись на Смоляном мысе.

Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями - Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей
Фото: 47channel.

В Кировске отмечают сразу два праздника — День России и 95-ю годовщину со дня основания города. Программа включает в себя праздничный концерт, награждение победителей конкурсов и фестивалей, а также вручение земельных сертификатов.

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Теги

День России Ленобласть праздник
Новости Социум Главное

В Волхове начался демонтаж обрушившегося пешеходного моста

В Волхове Ленобласти начали разбирать мост Строителей через реку Волхов, который обрушился почти два месяца назад.

В Волхове начался демонтаж обрушившегося пешеходного моста - На период проведения работ в районе введены ограничения.
Фото: глава Волховского муниципального района Александр Налетов

На период проведения работ в районе введены ограничения. Проход и проезд по береговой линии, а также движение по воде вблизи места работ строго запрещены. Разбор завалов будет проводиться поэтапно и продлится до полного сноса конструкции, предупредили в районной администрации.

Напомним, что мост обрушился почти два месяца назад, 13 апреля. Тогда были разрушены два пролета сооружения, пострадавших не было. Старый мост был закрыт для автомобильного движения еще в 1996 году, когда ввели в эксплуатацию новый Ильинский мост. До обрушения его использовали только для пеших и велосипедных прогулок.

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Теги

мост Волховский район Ленобласть обрушение

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