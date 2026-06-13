По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.

На подлете к Москве уничтожили два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки начался пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На момент подготовки публикации погиб один человек, еще три человека пострадали. К тушению огня привлекли 96 человек и более 30 единиц техники.

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб один человек, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

На объекте промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области начался пожар. Ликвидация возгорания продолжается. Также загорелась окраина лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе. Этот пожар уже потушили.

В Ростовской области беспилотники сбили над Батайском и четырьмя районами региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Саратова временно не принимали и не отправляли самолеты. На момент подготовки публикации ограничения продолжали действовать в аэропорту Геленджика.