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Над Россией за ночь сбили 177 украинских БПЛА. Есть погибшие

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.

На подлете к Москве уничтожили два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки начался пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На момент подготовки публикации погиб один человек, еще три человека пострадали. К тушению огня привлекли 96 человек и более 30 единиц техники.

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб один человек, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

На объекте промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области начался пожар. Ликвидация возгорания продолжается. Также загорелась окраина лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе. Этот пожар уже потушили.

В Ростовской области беспилотники сбили над Батайском и четырьмя районами региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Саратова временно не принимали и не отправляли самолеты. На момент подготовки публикации ограничения продолжали действовать в аэропорту Геленджика.

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16.04.2026
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Теги

БПЛА Россия СВО
Новости Происшествия

Студентка вуза из Ленобласти и приезжий из Перми задержаны за помощь мошенникам на 30 млн рублей в Петербурге

Студентку областного вуза 19 лет и 28-летнего жителя Перми задержали по подозрению в хищении 30 миллионов рублей у петербурженки под видом сотрудников правоохранительных органов. Задержанные работали курьерами мошенников и выполняли задания анонимного куратора.

По данным следствия, в начале мая 2026 года молодые люди приехали к потерпевшей и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей. Похищенные деньги перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек.

Во время обысков по адресам проживания задержанных сотрудники полиции изъяли мобильный телефон с информацией, имеющей доказательственное значение, и сумку, в которой передавались деньги.

В отношении обоих завели уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России о мошенничестве. Жителя Перми заключили под стражу. Со студентки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция устанавливает соучастников и проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

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05.02.2021
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Санкт-Петербург Ленинградская область

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