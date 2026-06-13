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В Педиатрическом три часа оперировали ребенка после частичной ампутации кисти во Всеволожском районе

врач
Фото: Freepik.

Врачи Педиатрического университета более трех часов оперировали 15-летнюю школьницу после частичной ампутации правой кисти на производстве в поселке Колтуши Всеволожского района.

Руку подростка затянуло между валиками станка. Медики оказали девочке необходимую помощь на месте, после чего доставили ее в клинику.

Пациентка поступила с частичной ампутацией руки. Культя правой кисти представляла собой обнаженные основания пястных костей и запястья с поврежденными мышцами и отсутствием кожи.

Кожные лоскуты были истончены и повреждены, признаки кровотока отсутствовали. Ампутированные фрагменты имели множественные травмы костей и мягких тканей.

Операция продолжалась более трех часов. Медики использовали комбинированную анестезию – общую и проводниковую. Хирурги иссекли явно нежизнеспособные и размозженные мягкие ткани на культе правой кисти. Сохранить все анатомические структуры из-за тяжести травмы не удалось.

Пациентке предстоят длительное наблюдение и последующее определение тактики реабилитации.

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