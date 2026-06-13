Президент Финляндии Александр Стубб призвал возобновить диалог Евросоюза с Москвой по урегулированию конфликта в Украине и заявил, что сам может начать переговоры с Россией в ближайшие недели. Об этом сообщает Yle.

По словам финского лидера, Россия подает сдержанные сигналы о готовности к контактам, а неформальные и дипломатические каналы на европейском уровне продолжают работать. При этом США сейчас сосредоточены на решении иранского вопроса.

«Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог», – заявил Стубб.

Президент Финляндии предложил создать переговорную группу из представителей Германии, Франции, Великобритании, Италии и одного из граничащих с Россией государств, например Польши. По его мнению, в определенный момент диалог с Москвой потребуется восстановить как на уровне Евросоюза, так и в двусторонних отношениях с Финляндией.

Ранее Стубб отверг предположения о возможной подготовке России к нападению на страны Прибалтики. На вопрос о том, может ли Россия во время или после завершения конфликта в Украине проверить на прочность страны НАТО, включая государства Прибалтики, Стубб ответил коротко: «Нет».

В конце мая Стубб сообщил, что граница Финляндии с Россией может быть открыта только после получения гарантий от российских представителей самого высокого политического уровня. По его словам, Москва не должна использовать мигрантов или беженцев в качестве инструмента давления на Финляндию.

Президенты Финляндии и Эстонии Александр Стубб и Алар Карис еще 28 апреля заявили на совместной пресс-конференции в Хельсинки о необходимости возобновить диалог с Россией. Накануне визита в Финляндию Карис также сообщил финским СМИ, что Европе следует подготовиться к восстановлению контактов с Москвой после завершения конфликта на Украине.