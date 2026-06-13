Внезапное головокружение вместе с нарушением речи, слабостью в конечностях и потерей координации может указывать на инсульт и требует экстренной госпитализации. Об этом рассказала невролог Кристина Назарова.

Врач пояснила, что головокружение является не самостоятельным заболеванием, а симптомом различных патологий – от относительно безопасных до угрожающих жизни. Срочно обратиться за медицинской помощью также необходимо при внезапной глухоте, онемении лица и резком ухудшении общего состояния.

К относительно безопасным причинам головокружения относятся доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярная мигрень. Доброкачественное позиционное головокружение обычно длится менее минуты и может лечиться при помощи специальных маневров.

Пациенты также нередко принимают за головокружение снижение уровня сахара в крови, сопровождающееся потливостью и дрожью, нарушения сердечного ритма или панические атаки.