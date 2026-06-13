Град ожидается в отдельных районах Ленинградской области уже 13 июня, а ночью регион накроют ливни с грозами. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В воскресенье, 14 июня, установится облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут ливни и грозы, днем сохранятся кратковременные дожди.

Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы будет действовать в Ленинградской области до 10:00 14 июня.

Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 °C, днем потеплеет до +17…+22 °C. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днем сменится на юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно не изменится. В отдельных районах Ленинградской области грозы могут сохраниться 15 и 16 июня.