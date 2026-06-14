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Сергей Перминов: НАТО продолжает расширение своей инфраструктуры, направленной против России

Сенатор прокомментировал завершение реформы разведывательных и контрразведывательных структур в Молдавии.

Сергей Перминов: НАТО продолжает расширение своей инфраструктуры, направленной против России - Сенатор прокомментировал завершение реформы разведывательных и контрразведывательных структур в Молд
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

В Молдавии завершилась реформа органов разведки и контрразведки. Комментируя эти события в беседе с порталом 47channel, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что под предлогом защиты от «мнимой российской угрозы» альянс продолжает планомерное расширение своей инфраструктуры.

Сергей Перминов обратил внимание на роль внешних кураторов процесса, отметив влияние Румынии и Франции в этом процессе. Созданная в ходе реформ структура обладает расширенными полномочиями. По словам сенатора, это направлено на закрепление проевропейских сил и подавление альтернативных политических векторов.

«Однако, не стоит сомневаться, что наши специальные службы хорошо осведомлены о рисках на этом направлении и предпринимают для их купирования необходимые меры», — подчеркнул сенатор.

Выбор Молдавии в качестве плацдарма, как считает Сергей Перминов, не случаен. Глубокие исторические, культурные и семейные связи республики с Россией Запад хочет использовать для формирования агентурных и информационных сетей, действующих против интересов РФ. 

«Все это, как очевидно, будет использовано для вычленения среды и построения агентурной и информационной сетей для работы как внутри самой страны, так и против России», — добавил сенатор.

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