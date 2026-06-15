Одного подростка заключили под стражу, еще троих отправили под домашний арест до 9 августа по делу о нападениях на людей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

По версии следствия, Максим и Дмитрий 2009 года рождения, а также Владимир 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт в магазине на Муринской дороге. Подростки нецензурно оскорбили мужчину, после чего несколько раз ударили его кулаками и ногами по голове и туловищу, причинив физическую боль и нравственные страдания.

Еще одно нападение произошло 8 мая возле дома на Пискаревском проспекте. Максим и Петр 2009 года рождения напали на троих человек и нанесли им многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу.

Подростков задержали 12 июня. Они возражали против заключения под стражу и просили назначить более мягкую меру пресечения.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил Максима под стражу. Дмитрия, Владимира и Петра отправили под домашний арест. Меры пресечения будут действовать до 9 августа.