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Мужчина утонул в реке Волхов

Тело неизвестного мужчины обнаружили в реке Волхов 14 июня. Очевидец заметил погибшего в воде и сообщил об этом в Аварийно-спасательную службу Ленинградской области.

Мужчина утонул в реке Волхов - Очевидец заметил погибшего в воде и сообщил об этом в Аварийно-спасательную службу Ленинградской обл
Фото: t_me/acclenobl/4074

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

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Волхов
Новости Происшествия Главное

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

Избил
Фото: ivbg.ru

Одного подростка заключили под стражу, еще троих отправили под домашний арест до 9 августа по делу о нападениях на людей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

По версии следствия, Максим и Дмитрий 2009 года рождения, а также Владимир 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт в магазине на Муринской дороге. Подростки нецензурно оскорбили мужчину, после чего несколько раз ударили его кулаками и ногами по голове и туловищу, причинив физическую боль и нравственные страдания.

Еще одно нападение произошло 8 мая возле дома на Пискаревском проспекте. Максим и Петр 2009 года рождения напали на троих человек и нанесли им многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу.

Подростков задержали 12 июня. Они возражали против заключения под стражу и просили назначить более мягкую меру пресечения.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил Максима под стражу. Дмитрия, Владимира и Петра отправили под домашний арест. Меры пресечения будут действовать до 9 августа.

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