Участниками праздника, приуроченного ко Дню России, стали военнослужащие — герои специальной военной операции, проходящие в данный момент лечение, а также медицинский персонал, который помогает бойцам восстанавливаться.

На прилегающей территории работала передвижная спортивная площадка и специализированные станции ГТО, адаптированные для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Праздник начался с общей разминки, к которой присоединились и бойцы, и врачи, и инструкторы. Затем участники приступили к сдаче нормативов на шести станциях: стрельба, выносливость, силовые упражнения. Всё проводилось строго по требованиям для особых категорий.

По итогам тестирования все участники — и военнослужащие, и медицинский персонал — успешно справились с нормативами. Каждый получит знак отличия ГТО соответствующей категории согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации.

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь.