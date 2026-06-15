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Новости Спорт

В Ленобласти прошёл спортивный праздник ГТО для участников СВО и медицинского персонала

Участниками праздника, приуроченного ко Дню России, стали военнослужащие — герои специальной военной операции, проходящие в данный момент лечение, а также медицинский персонал, который помогает бойцам восстанавливаться.

В Ленобласти прошёл спортивный праздник ГТО для участников СВО и медицинского персонала - Участниками праздника, приуроченного ко Дню России, стали военнослужащие — герои специальной военной
Фото: max.ru/lenobladminka

На прилегающей территории работала передвижная спортивная площадка и специализированные станции ГТО, адаптированные для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Праздник начался с общей разминки, к которой присоединились и бойцы, и врачи, и инструкторы. Затем участники приступили к сдаче нормативов на шести станциях: стрельба, выносливость, силовые упражнения. Всё проводилось строго по требованиям для особых категорий.

По итогам тестирования все участники — и военнослужащие, и медицинский персонал — успешно справились с нормативами. Каждый получит знак отличия ГТО соответствующей категории согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации.

В Ленобласти прошёл спортивный праздник ГТО для участников СВО и медицинского персонала - Участниками праздника, приуроченного ко Дню России, стали военнослужащие — герои специальной военной
Фото: max.ru/lenobladminka

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь

Теги

Ленобласть ветераны СВО ГТО
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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