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Новости Социум

В Петербурге запустили новый водный маршрут до Петергофа

Скоростные катамараны начали перевозить пассажиров в Петергоф от нового причала на Адмиралтейской набережной, 10, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «АБН24».

Рейсы выполняют суда проекта «Котлин», построенные на Средне-Невском судостроительном заводе. Новый водный маршрут позволит жителям и гостям города добраться до фонтанов Петергофа по Финскому заливу.

Катамараны также отправляются от Сенатской пристани на Английской набережной, 2, и Дворцовой пристани на Дворцовой набережной, 36, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.

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13.06.2026
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Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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