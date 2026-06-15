Скоростные катамараны начали перевозить пассажиров в Петергоф от нового причала на Адмиралтейской набережной, 10, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «АБН24».

Рейсы выполняют суда проекта «Котлин», построенные на Средне-Невском судостроительном заводе. Новый водный маршрут позволит жителям и гостям города добраться до фонтанов Петергофа по Финскому заливу.

Катамараны также отправляются от Сенатской пристани на Английской набережной, 2, и Дворцовой пристани на Дворцовой набережной, 36, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.