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Школа из Волховского района победила в областном конкурсе видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции»

В число победителей также вошли Красноборский центр образования из Тосненского района с репортажем «Противодействие коррупции: история и современность» и Гончаровская школа из Выборгского района с сюжетным видео «Будущее без коррупции».

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Участников наградили дипломами губернатора Ленинградской области в администрациях районов во время заседания регионального правительства в режиме видеоконференцсвязи.

«Цель конкурса – формирование у школьников нетерпимого отношения к проявлению коррупции. Но не только у детей, но и у взрослых. Когда говорят дети, с их рисунками, видеороликами, это больше влияет на умы взрослых, чем традиционные призывы. Спасибо огромное всем участникам и организаторам. То, что по статистике жители Ленинградской области отмечают снижение коррупционных рисков, – это в том числе благодаря вашему активному участию в конкурсе, тем материалам, которые вы готовите. Все ролики победителей – и основного победителя, и всех, кто вошел в свои номинации, – мы обязательно разместим на сайте правительства Ленинградской области, распространим через наши средства массовой информации и телеканал ЛенТВ24, чтобы взрослые все это видели, взрослые на это реагировали, а в целом мир становился чище», – отметил Александр Дрозденко

Конкурс проводится девятый год. Его организаторами выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, управление профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора и правительства региона и Центр «Интеллект».

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