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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 30 раз выезжали на ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 8 июня по 14 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 33 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 16 раз (пострадало 7 человек, погибло 2 человек);
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза;
— к патрулированиям водных объектов – 7 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Теги

Спасатели в Ленобласти Аварийно-спасательная служба ЛО
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

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Фото на миниатюре: администрация Выборгского района

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взрывные работы Выборгский район

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