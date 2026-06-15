Для вызволения пострадавшего спасатели используют гидравлический инструмент.
МЧС Ленинградской области сообщает об аварии на Новоприозерском шоссе. В результате столкновения один человек оказался зажатым в салоне автомобиля.
По имеющейся информации, ДТП произошло во Всеволожском районе 15 июня.
« ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Ларус». В результате аварии один человек заблокирован в транспортном средстве», — указано в сообщении.
На месте ЧП работают экстренные службы. Для вызволения пострадавшего спасатели используют специальный гидравлический инструмент.