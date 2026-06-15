Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.