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Новости Происшествия

Человека зажало в салоне машины после столкновения на Новоприозерском шоссе

Для вызволения пострадавшего спасатели используют гидравлический инструмент.

МЧС Ленинградской области сообщает об аварии на Новоприозерском шоссе. В результате столкновения один человек оказался зажатым в салоне автомобиля.

По имеющейся информации, ДТП произошло во Всеволожском районе 15 июня.

« ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Ларус». В результате аварии один человек заблокирован в транспортном средстве», 🔥— указано в сообщении.

На месте ЧП работают экстренные службы. Для вызволения пострадавшего спасатели используют специальный гидравлический инструмент.

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Теги

новоприозерское шоссе авария
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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