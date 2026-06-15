В Подпорожье строители компании «ЛенОблАИЖК» завершают благоустройство стадиона. Объект находится на финишной стадии готовности, сейчас специалисты готовят поле к лицензированию.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что уже в этом году Подпорожье получит современный стадион, построенный по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». На новой площадке можно будет проводить футбольные матчи, городские праздники и крупные районные события.

«Здесь продумали всё, что нужно для нормальной работы площадки: поле с искусственным покрытием, трибуны на 200 зрителей, освещение, раздевалки, медпункт и дикторскую. Сейчас завершаем подготовку объекта к проверкам профильных органов, чтобы стадион был безопасным и готовым принимать жителей», — подчеркнул Барановский.

В начале июля запланирована проверка освещения — это позволит стадиону принимать вечерние тренировки и массовые мероприятия.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».