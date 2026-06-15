Сборная Ленинградской области вернулась с первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило в Челябинске.

В активе команды — три вторых места, два высших достижения 47-го региона и несколько обновлённых личных рекордов.

Анжелика Вересова из Коммунарской спортивной школы показала результат 13,85 секунды на дистанции 100 метров с барьерами, установив новый рекорд Ленинградской области. Егор Константинов из Гатчинской спортивной школы №1 прыгнул с шестом на 4,70 метра, что стало его личным рекордом. Максим Соколов (также Гатчинская СШ №1) в толкании ядра достиг отметки 18,94 метра, обновив рекорд Ленинградской области.