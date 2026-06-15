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Новости Спорт

Юные легкоатлеты Ленобласти привезли три серебра и два рекорда региона с первенства России

Сборная Ленинградской области вернулась с первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило в Челябинске.

Юные легкоатлеты Ленобласти привезли три серебра и два рекорда региона с первенства России - Сборная Ленинградской области вернулась с первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девуше
Фото: max.ru/lenobladminka

В активе команды — три вторых места, два высших достижения 47-го региона и несколько обновлённых личных рекордов.

Анжелика Вересова из Коммунарской спортивной школы показала результат 13,85 секунды на дистанции 100 метров с барьерами, установив новый рекорд Ленинградской области. Егор Константинов из Гатчинской спортивной школы №1 прыгнул с шестом на 4,70 метра, что стало его личным рекордом. Максим Соколов (также Гатчинская СШ №1) в толкании ядра достиг отметки 18,94 метра, обновив рекорд Ленинградской области.

Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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