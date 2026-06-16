weather 19.6°
$ 72.45
83.80

Главная / Новости / В Петербурге количество бюджетных мест в вузах увеличится на 7,5%

Новости Социум

В Петербурге количество бюджетных мест в вузах увеличится на 7,5%

В Петербурге количество бюджетных мест в высших учебных заведениях вырастет на 7,5% в текущем году, сообщил ректор Университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Больше мест станет доступно для студентов всех уровней обучения. Наиболее востребованными направлениями остаются инженерные специальности, искусственный интеллект, беспилотные технологии, химические и биотехнологии. Также растет интерес к экологическим специальностям. Традиционно высокий конкурс наблюдается на медицинские и педагогические направления.

Напомним, приемная кампания в вузы начнется 20 июня. Заявки от тех, кто будет сдавать внутренние экзамены, необходимо подать до 10 июля, а для остальных абитуриентов крайний срок — 25 июля. Зачисление на платные отделения начнется в конце августа.

Вам будет интересно
Очередная волна изменений: что ждать школьникам, абитуриентам и студентам?
Многие российские школьники вышли на финишную прямую. Сейчас ребята активно готовятся к экзаменам и тестированиям по изученным предметам. Кто-то плани...
18.05.2026
490

Теги

вуз студент бюджетные места Петербург
Новости Социум

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
Фото: t. me/ izbirkom47

Документ опубликован на портале официального правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

Вам будет интересно
Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к празднованию 100-летия региона
В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром масштабных торжеств станет региональная столица — город Гатчина. Фото: Ал...
14.06.2026
357

Теги

выборы выборы в Госдуму Россия госдума

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться