В Петербурге количество бюджетных мест в высших учебных заведениях вырастет на 7,5% в текущем году, сообщил ректор Университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Больше мест станет доступно для студентов всех уровней обучения. Наиболее востребованными направлениями остаются инженерные специальности, искусственный интеллект, беспилотные технологии, химические и биотехнологии. Также растет интерес к экологическим специальностям. Традиционно высокий конкурс наблюдается на медицинские и педагогические направления.

Напомним, приемная кампания в вузы начнется 20 июня. Заявки от тех, кто будет сдавать внутренние экзамены, необходимо подать до 10 июля, а для остальных абитуриентов крайний срок — 25 июля. Зачисление на платные отделения начнется в конце августа.