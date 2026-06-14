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Цены на овощи из борщевого набора подешевели в мае на треть

Традиционный борщевой набор в России подешевел более чем на 30%.

В мае стоимость приготовления борща оказалось дешевле на треть по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Лидером по снижению цен стал картофель — минус на 40% ( 57рублей за килограмм). Снижение стоимости продемонстрировали также белокочанная капуста (минус 36%, до 51 рубля) и свекла (минус 35%, до 49,5 рубля). Репчатый лук подешевел на 33% (до 50 рублей), а стоимость моркови снизилась на 8% (до 61 рубля).

Стоимость овощного набора для приготовления трех литров борща по традиционному рецепту в мае составила 59 рублей, тогда как годом ранее тот же набор обходился в 88 рублей. 

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Фото на миниатюре: magnific/ stockking

Теги

овощи Борщевой набор снижение цен
Новости Социум

Как долго хранятся лекарства после вскрытия упаковки

После того, как вы вскроете блистер или флакон, срок хранения содержимого может стать значительно короче.

Указанный срок годности на упаковке гарантирует сохранность препаратов только в неоткрытом виде. Как только вы вскроете блистер или флакон, период хранения лекарства может значительно снизиться. Об этом в беседе с порталом «Доктором Питером» рассказала врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, нутрициолог Елена Павлова.

Сегодня некоторые фармакологические компании указывают информацию о сроке хранения лекарств после вскрытия упаковки. Для этого в инструкции и на самой упаковке есть соответствующие отметки — нарисованная открытая баночка с цифрой и буквой М (месяцы) или Д (дни). Так, если на препарате указано, например, 12М, это значит, что после вскрытия лекарство хранится 12 месяцев. Если изображено 30Д, то таблетки или сироп простоят только 30 дней.

Но если такой информации на упаковке нет, можно ориентироваться на общепринятые сроки хранения препаратов. Для глазных и ушных капель они составляют не более 28 дней, сиропы и суспензии — от 14 до 28 дней. При этом важно учитывать наличие в составе консервантов и сахара. Если их нет, скорее всего, срок годности препарата проходит по нижней границе.

Тем временем открытые мази, гели и кремы могут храниться от 1 до 6 месяцев, а инсулины после начала использования обычно от 28 до 42 дней.

Врачи подчеркивают, что если на упаковке нет информации о сроке хранения после вскрытия, и вы не уверены, что препарат еще можно использовать, рисковать ни в коем случае нельзя. Лучше избавиться от старых препаратов.

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Фото на миниатюре: magnific

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лекарства советы врача

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