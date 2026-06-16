В Ленобласти подготовили комплекс дополнительных мер для защиты граждан, пострадавших при строительстве индивидуального жилья. Соответствующие поручения были даны по итогам совещания с участием органов власти, банковского сектора и правоохранительных структур.

Особое внимание планируется уделить работе кредитных организаций. У банков запросят данные о количестве обращений граждан, решениях по реструктуризации кредитов, отказах в предоставлении поддержки, судебных спорах, а также о применении рекомендаций Банка России по изменению условий кредитных договоров. Кроме того, кредитные организации должны будут представить информацию о критериях аккредитации подрядчиков, через которых граждане оформляли строительство жилья.

Госстройнадзору совместно с профильными ведомствами поручено сформировать типологию финансовых схем, использовавшихся при реализации проектов. Полученные данные помогут определить масштаб проблемы, степень готовности объектов и возможные механизмы защиты прав пострадавших.

К расследованию ситуации также подключат правоохранительные органы и прокуратуру. Ведомства просят обеспечить предоставление банками внутренних документов и регламентов, необходимых для расследования уголовных дел. На следующем заседании отдельно рассмотрят ход расследований, статус потерпевших, наличие имущества у подрядных организаций и перспективы возмещения причиненного ущерба.

Одновременно Ленинградская область намерена продолжить работу с федеральными органами власти, включая Минстрой России и Банк России, для выработки дополнительных правовых механизмов поддержки граждан. Отдельно муниципалитеты и профильные органы подключат к сопровождению тяжёлых социальных случаев, где у граждан есть дети, серьезные заболевания или риск утраты единственного имущественного ресурса.

Следующее совещание по данной теме запланировано через месяц. Его участники проверят исполнение ранее данных поручений, оценят работу банков по обращениям граждан и проанализируют ход уголовных дел.