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Новости Социум

Одноклассники и Банк России запускают просветительский проект «Душевный разговор»

Одноклассники и Банк России запускают просветительский проект «Душевный разговор» - Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Банком России представили проект «Душевный разговор», пр
Фото: пресс-служба «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Банком России представили проект «Душевный разговор», призванный обучить россиян методам противодействия психологическому давлению мошенников.

Двухнедельный марафон пройдет в необычном формате. Вместо привычных лекций пользователей ждут доверительные беседы и живые истории. Звездными участниками проекта стали народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий и блогер Константин Нечетов.

В серии из пяти видеороликов, дополненных песнями под гитару, эксперты и артисты разбирают ключевые психологические «крючки», которые используют злоумышленники: страх, спешку, жадность, доверие к авторитетам и иллюзию исключительности. Директор департамента по связям с общественностью Банка России отметила, что проект направлен на развитие навыка быстрого распознавания манипуляций.

«К сожалению, очень много людей попадают в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться. Новый проект c Одноклассниками, мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей – абсолютный приоритет», – заявил она.

Также вместе с видеоконтентом в группе «Финансовая культура» в ОК публикуются разборы реальных ситуаций, в которых оказались люди. включая угрозы близким, ложные выигрыши и использование дипфейков. 

Теги

мошенники Одноклассники
Новости Социум

Эксперты назвали излюбленные места клещей для поиска жертв

ГКУ «Мособлпожспас»: клещи чувствуют жертву за 10 метров.

Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву паразиты могут чувствовать за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных »мишеней"", — предупредили эксперты.

Излюбленными местами паразитов для поиска жертв также являются хвойные леса, лесные зоны вдоль дорог, луга, парковые территории, овраги и сырые затененные участки возле водоемов, где много растительности.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи

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