Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Банком России представили проект «Душевный разговор», призванный обучить россиян методам противодействия психологическому давлению мошенников.

Двухнедельный марафон пройдет в необычном формате. Вместо привычных лекций пользователей ждут доверительные беседы и живые истории. Звездными участниками проекта стали народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий и блогер Константин Нечетов.

В серии из пяти видеороликов, дополненных песнями под гитару, эксперты и артисты разбирают ключевые психологические «крючки», которые используют злоумышленники: страх, спешку, жадность, доверие к авторитетам и иллюзию исключительности. Директор департамента по связям с общественностью Банка России отметила, что проект направлен на развитие навыка быстрого распознавания манипуляций.

«К сожалению, очень много людей попадают в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться. Новый проект c Одноклассниками, мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей – абсолютный приоритет», – заявил она.

Также вместе с видеоконтентом в группе «Финансовая культура» в ОК публикуются разборы реальных ситуаций, в которых оказались люди. включая угрозы близким, ложные выигрыши и использование дипфейков.