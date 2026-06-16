По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет расследует уголовно дело о гибели рабочего после падения дерева в Кировском районе. Об этом 16 июня сообщает управление ведомства по Ленинградской области.

По имеющейся информации, 43-летнего мужчину допустили до заготовки древесины посёлка Павлово. При этом трудовой договор с работником заключен не был, также на производстве не были обеспечены условия для безопасной работы. В результате спиливания дерева

В Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, в результате которых погиб рабочий

«В результате отсутствия надлежащего контроля за безопасным проведением работ на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следственный органы устанавливают другие обстоятельства трагедии.