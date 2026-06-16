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В Кировском районе рабочий погиб после падения дерева

По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. 

Следственный комитет расследует уголовно дело о гибели рабочего после падения дерева в Кировском районе. Об этом 16 июня сообщает управление ведомства по Ленинградской области.

По имеющейся информации, 43-летнего мужчину допустили до заготовки древесины посёлка Павлово. При этом трудовой договор с работником заключен не был, также на производстве не были обеспечены условия для безопасной работы. В результате спиливания дерева 

В Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, в результате которых погиб рабочий 

«В результате отсутствия надлежащего контроля за безопасным проведением работ на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следственный органы устанавливают другие обстоятельства трагедии. 

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16.06.2026
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уголовное дело погиб рабоий Кировский район
Новости Социум

Ленинградские хирурги спасли лицо пациентки после нападения собаки

Специалисты Всеволожской больницы провели пострадавшей женщине сложную операцию.

Ленинградские хирурги спасли лицо пациентки после нападения собаки - Специалисты Всеволожской больницы провели пострадавшей женщине сложную операцию.

Фото: ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»/ ВК

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Всеволожской больницы провели сложную реконструктивную операцию, восстановив утраченные ткани лица пострадавшей от укуса собаки женщине.

Как рассказали в медучреждении, пациентка поступила с серьезными травмами. В результате укуса собаки были повреждены и частично утрачены ткани носа и верхней губы. Попытки спасти ткани с помощью реплантации не увенчались успехом из-за высокого риска инфицирования. Изначально хирурги использовали кожный аутотрансплантат с плеча, однако со временем рубцевание привело к серьезным деформациям, затруднявшим дыхание и прием пищи.

В результате врачи применили метод парамедиального лобного кожного лоскута. В ходе четырехчасовой операции специалисты использовали лоскут со лба, сохранив его питающую сосудистую ножку. Хирургам удалось восстановить не только кожные покровы, но и хрящевые структуры, вернув женщине базовые физиологические функции. На данный момент состояние пациентки стабильное, однако в будущем ей предстоит финальный этап реконструкции.

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Ленинградская область медицина Всеволожская КМБ

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