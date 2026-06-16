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Новости Социум

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе

Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе - Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.
Фото: МЧС России

Во Всеволожском районе уничтожили авиационную бомбу массой 250 килограммов. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом 16 июня рассказали в МЧС по Ленинградской области.

Обнаруженный снаряд вывезли на специальный полигон, где затем его уничтожили. 

«МЧС России предупреждает: при обнаружении предмета, похожего на боеприпас, не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь самостоятельно переместить. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о находке по номеру  112», — добавили в ведомстве.

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе - Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.
Фото: МЧС России

Теги

Великая Отечественная Война снаряд Всеволожский район
Новости Социум

Ленинградские хирурги спасли лицо пациентки после нападения собаки

Специалисты Всеволожской больницы провели пострадавшей женщине сложную операцию.

Ленинградские хирурги спасли лицо пациентки после нападения собаки - Специалисты Всеволожской больницы провели пострадавшей женщине сложную операцию.

Фото: ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»/ ВК

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Всеволожской больницы провели сложную реконструктивную операцию, восстановив утраченные ткани лица пострадавшей от укуса собаки женщине.

Как рассказали в медучреждении, пациентка поступила с серьезными травмами. В результате укуса собаки были повреждены и частично утрачены ткани носа и верхней губы. Попытки спасти ткани с помощью реплантации не увенчались успехом из-за высокого риска инфицирования. Изначально хирурги использовали кожный аутотрансплантат с плеча, однако со временем рубцевание привело к серьезным деформациям, затруднявшим дыхание и прием пищи.

В результате врачи применили метод парамедиального лобного кожного лоскута. В ходе четырехчасовой операции специалисты использовали лоскут со лба, сохранив его питающую сосудистую ножку. Хирургам удалось восстановить не только кожные покровы, но и хрящевые структуры, вернув женщине базовые физиологические функции. На данный момент состояние пациентки стабильное, однако в будущем ей предстоит финальный этап реконструкции.

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Теги

Ленинградская область медицина Всеволожская КМБ

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