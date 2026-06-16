Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.
Во Всеволожском районе уничтожили авиационную бомбу массой 250 килограммов. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом 16 июня рассказали в МЧС по Ленинградской области.
Обнаруженный снаряд вывезли на специальный полигон, где затем его уничтожили.
«МЧС России предупреждает: при обнаружении предмета, похожего на боеприпас, не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь самостоятельно переместить. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о находке по номеру 112», — добавили в ведомстве.