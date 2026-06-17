Жительница Гатчинского округа Ленобласти Мария Владимирова отпраздновала 100-летний юбилей.

Мария Андреевна родилась 16 июня 1926 года в деревне Горки-1 Волосовского района. В годы Великой Отечественной войны Мария Андреевна оказалась в лагере Клоога, затем в лагере-приемнике Ханко и карантинном лагере Лохья. В итоге, девушку отправили на принудительные работы в частном поселении Нурмиярви в Финляндии.

В январе 1945 года она вернулась в СССР и начала свою трудовую деятельность на молочной ферме в Псковской области. В 1955 году она стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и была удостоена медали участника и ордена Трудового Красного Знамени. В 1957 году Мария Андреевна переехала в поселок Елизаветино и работала в совхозах «Волосовский-5» и «Дружба». В 1981 году ее заслуги были отмечены медалью «Ветеран труда».

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С юбилеем долгожительницу поздравили сотрудники администрации Гатчинского муниципального округа и Елизаветинского территориального управления. Чиновники пожелали Марии Андреевне крепкого здоровья и безграничного тепла от родных и близких людей.