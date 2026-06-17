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Столетний юбилей отметила жительница Гатчинского округа

Жительница Гатчинского округа Ленобласти Мария Владимирова отпраздновала 100-летний юбилей.

Мария Андреевна родилась 16 июня 1926 года в деревне Горки-1 Волосовского района. В годы Великой Отечественной войны Мария Андреевна оказалась в лагере Клоога, затем в лагере-приемнике Ханко и карантинном лагере Лохья. В итоге, девушку отправили на принудительные работы в частном поселении Нурмиярви в Финляндии.

Столетний юбилей отметила жительница Гатчинского округа - С юбилеем долгожительницу поздравили сотрудники администрации Гатчинского муниципального округа и Ел
Фото: администрация Гатчинского округа

В январе 1945 года она вернулась в СССР и начала свою трудовую деятельность на молочной ферме в Псковской области. В 1955 году она стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и была удостоена медали участника и ордена Трудового Красного Знамени. В 1957 году Мария Андреевна переехала в поселок Елизаветино и работала в совхозах «Волосовский-5» и «Дружба». В 1981 году ее заслуги были отмечены медалью «Ветеран труда».

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С юбилеем долгожительницу поздравили сотрудники администрации Гатчинского муниципального округа и Елизаветинского территориального управления. Чиновники пожелали Марии Андреевне крепкого здоровья и безграничного тепла от родных и близких людей.

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100 лет юбилей Гатчинский округ Ленобласть
Для души Новости

Комитет по культуре и туризму Ленобласти и «Движение Первых» заключили соглашение о сотрудничестве

На заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи при губернаторе Ленобласти было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по культуре и туризму региона и региональным отделением «Движения Первых». 

В числе ключевых мероприятий, проведённых в регионе в этом году, — региональный этап «Российской школьной весны», региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», мероприятия семейного сообщества «Родные – Любимые», тематические смены Движения Первых, проект «Мы – граждане России», региональный этап фестиваля «Семейная команда», а также «Фестиваль Движения Первых». 

«Наша общая задача – не просто наблюдать за ростом, а создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребят. Отрадно, что многие наши инициативы находят живой отклик. Со своей стороны, мы готовы оказывать молодёжи всестороннюю поддержку», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин.

В ходе заседания также состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам региона. Документы получили два ученика Гарболовской средней общеобразовательной школы, а также школьники из Выборгской гимназии и Центра образования Кудрово.

«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия. На сегодняшний день в движение входят более 30 тысяч активистов Ленинградской области.

Теги

Ленобласть Движение первых

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