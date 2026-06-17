Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли во втором окончательном чтении законопроект, который допускает эвтаназию бездомных собак. Документ разработан Ассоциацией мэров региона.

За принятие закона высказались 35 депутатов, один выступил против, трое — воздержались. Если губернатор подпишет документ, то он начнет действовать с 1 октября.

Усыплять бродячих животных предложили в случае появления признаков немотивированной агрессии по отношению к человеку, а также при наличии серьезных заболеваний. Таких собак намерены отлавливать и помещать в пункт временного содержания на срок до 11 дней, а после усыплять, если их хозяева не нашлись.

Жители Иркутской области активно выступали против этой законодательной инициативы.