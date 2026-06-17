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Новости Социум

В российском регионе разрешили усыплять бродячих собак

Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли во втором окончательном чтении законопроект, который допускает эвтаназию бездомных собак. Документ разработан Ассоциацией мэров региона.

За принятие закона высказались 35 депутатов, один выступил против, трое — воздержались. Если губернатор подпишет документ, то он начнет действовать с 1 октября.

Собака
Фото: Freepik.

Усыплять бродячих животных предложили в случае появления признаков немотивированной агрессии по отношению к человеку, а также при наличии серьезных заболеваний. Таких собак намерены отлавливать и помещать в пункт временного содержания на срок до 11 дней, а после усыплять, если их хозяева не нашлись.

Жители Иркутской области активно выступали против этой законодательной инициативы.

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Теги

законопроект закон усыпление животных Иркутская область
Новости Происшествия

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытался остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой - За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На 118-м километре дороги Тихвин - Будогощь - Чудово началось преследование. Инспекторы использовали световые и звуковые сигналы, а также громкую связь, но водитель не реагировал. Для остановки автомобиля было применено табельное оружие — сначала выстрел в воздух, затем по колесам. Через несколько минут машина остановилась. Водитель выскочил из салона и попытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ДПС.

За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него нет. Есть подозрение, что он был в нетрезвом состоянии. В отделе в отношении водителя оформили протоколы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги

пьяный водитель Тихвинский район Ленобласть погоня стрельба Мвд полиция

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