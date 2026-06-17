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Комитет по культуре и туризму Ленобласти и «Движение Первых» заключили соглашение о сотрудничестве

На заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи при губернаторе Ленобласти было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по культуре и туризму региона и региональным отделением «Движения Первых». 

В числе ключевых мероприятий, проведённых в регионе в этом году, — региональный этап «Российской школьной весны», региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», мероприятия семейного сообщества «Родные – Любимые», тематические смены Движения Первых, проект «Мы – граждане России», региональный этап фестиваля «Семейная команда», а также «Фестиваль Движения Первых». 

«Наша общая задача – не просто наблюдать за ростом, а создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребят. Отрадно, что многие наши инициативы находят живой отклик. Со своей стороны, мы готовы оказывать молодёжи всестороннюю поддержку», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин.

В ходе заседания также состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам региона. Документы получили два ученика Гарболовской средней общеобразовательной школы, а также школьники из Выборгской гимназии и Центра образования Кудрово.

«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия. На сегодняшний день в движение входят более 30 тысяч активистов Ленинградской области.

Теги

Ленобласть Движение первых
Новости Социум

Александр Дрозденко: 65% выпускников первого потока «Герои Команды 47» уже трудоустроены

Губернатор Ленинградской области сообщил о старте защиты итоговых работ первого потока программы «Герои Команды 47».

По данным главы региона, 65 процентов участников первого набора уже трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей.

«Ключевое для нас сейчас — чтобы все выпускники нашли дело по душе на территории региона. Отрабатываем с каждым кандидатом в индивидуальном режиме, чтобы никто не остался без достойного предложения после завершения обучения. Эта работа — под моим личным контролем», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, программа «Герои Команды 47» была запущена по поручению губернатора в 2025 году для отбора и подготовки из числа участников СВО высококвалифицированных руководителей для дальнейшего трудоустройства в органы власти и учреждения области. Программа рассчитана до 2030 года.

В 2025 году в рамках социальной интеграции ветеранов проходила реализация программы «Герои Команды 47», по итогам первого модуля которой в июле были подведены результаты, а также стартовал набор на второй поток образовательной программы «Бизнес героев 47». Как уже ранее писал ivbg.ru, работодатели теперь должны размещать вакансии для участников СВО на единой цифровой платформе «Работа в России».

Теги

Ленобласть Герои команды 47 Александр Дрозденко

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