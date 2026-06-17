Щелочная минеральная и лечебная вода может за несколько минут повредить кишечнорастворимую оболочку некоторых лекарств и привести к преждевременному высвобождению действующего вещества. К такому выводу пришли исследователи Университета Земмельвейса в Венгрии.

Кишечнорастворимая оболочка предназначена для того, чтобы активное вещество высвобождалось не в желудке, а в кишечнике. Если покрытие начинает растворяться раньше времени, эффективность антирефлюксных, гастропротекторных, психиатрических и противовоспалительных обезболивающих препаратов может снизиться или полностью исчезнуть.

Ученые в лабораторных условиях изучили воздействие 22 распространенных напитков. Среди них были разные виды минеральной и лечебной воды, водопроводная и фильтрованная вода, а также яблочный сок.

Наиболее сильное воздействие на защитную оболочку оказали щелочные бутилированные воды с высоким содержанием минералов. Особенно заметным эффект оказался у некоторых лечебных вод. В отдельных случаях покрытие начинало разрушаться уже через 5 минут, после чего преждевременно высвобождалось более 90% активного вещества.

Кислые жидкости значительно меньше повреждали оболочку лекарств. Во время испытаний с яблочным соком в начале эксперимента преждевременное высвобождение действующего вещества практически не наблюдалось.

«Маленькая частица лекарства не знает, находится ли она уже в кишечнике или все еще в стакане. Если pH окружающей среды такой же, оболочка может начать растворяться. Медицинские работники обычно предполагают, что лекарства запивают простой водой, но сегодня это не всегда очевидно, учитывая широкий выбор минеральных и лечебных вод», – сказала старший автор исследования, доцент фармацевтического факультета Университета Земмельвейса Николетт Каллаи-Сабо.

Исследователи также изучили инструкции к 103 препаратам в кишечнорастворимой оболочке. Только в 9 из них содержались конкретные рекомендации о том, каким напитком следует запивать лекарство или с какой жидкостью его разрешено смешивать.

Особое значение результаты могут иметь для людей, которые из-за проблем с глотанием вскрывают твердые капсулы и смешивают их содержимое с жидкостью, йогуртом или яблочным пюре. Чаще так поступают пожилые люди, дети и пациенты с болью в горле или нарушениями глотания.

Ученые подчеркнули, что полученные данные не свидетельствуют о вреде минеральной или лечебной воды для здоровья. Препараты в кишечнорастворимой оболочке рекомендуется запивать обычной водой, а перед вскрытием капсулы или разделением таблетки следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.