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Жительницу Синявино подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Кировского района Ленобласти, ее подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным следствия, подозреваемая, являясь собственником жилья в поселке Синявино, внесла в документы заведомо ложные сведения о месте пребывания двух иностранцев. Она указала себя принимающей стороной, хотя не собиралась предоставлять свое жилье для временного проживания этим лицам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по ЛО.

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16.06.2026
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фиктивная регистрация синявино Ленобласть следком
Новости Социум

Петербуржцам рассказали о рыбе, убивающей 7 из 10 попробовавших ее

Рыба фугу может быть опасна для человека из-за содержащегося в ней сильнодействующего яда тетродотоксина. Об этом рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Кирилл Кузищин.

Фугу называют группу рыб, которые способны раздуваться при возникновении опасности. Тетродотоксин содержится в их мышцах и внутренних органах и представляет угрозу для человека и других теплокровных животных.

По словам специалиста, при неправильном употреблении фугу смертельный исход возможен в семи случаях из 10.  В традиционной азиатской кухне фугу часто подают сырой. Приготовлением таких блюд занимаются повара, прошедшие специальное обучение, сообщает «МК в Питере».

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