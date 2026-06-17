Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Кировского района Ленобласти, ее подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным следствия, подозреваемая, являясь собственником жилья в поселке Синявино, внесла в документы заведомо ложные сведения о месте пребывания двух иностранцев. Она указала себя принимающей стороной, хотя не собиралась предоставлять свое жилье для временного проживания этим лицам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по ЛО.