В Петербурге утром 17 июня правоохранительные органы провели обыски в загородном доме и офисе предпринимателя Ильи Трабера. После этого он в сопровождении сотрудников Центрального аппарата ФСБ России направился в Москву.

По предварительным данным, Трабер будет допрошен в рамках расследования уголовного дела, которое ведет Следственный комитет РФ. Также задержан его деловой партнер Владимир Даниленко.

Источники 47news сообщают, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года. Материалы этого дела недавно передали в Центральный аппарат Следственного комитета России.

Официальный процессуальный статус Ильи Трабера пока не уточнен.