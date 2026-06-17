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Петербургского предпринимателя Илью Трабера везут в Москву на допрос

В Петербурге утром 17 июня правоохранительные органы провели обыски в загородном доме и офисе предпринимателя Ильи Трабера. После этого он в сопровождении сотрудников Центрального аппарата ФСБ России направился в Москву.

По предварительным данным, Трабер будет допрошен в рамках расследования уголовного дела, которое ведет Следственный комитет РФ. Также задержан его деловой партнер Владимир Даниленко.

Источники 47news сообщают, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года. Материалы этого дела недавно передали в Центральный аппарат Следственного комитета России.

Официальный процессуальный статус Ильи Трабера пока не уточнен.

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Трабер Петербург заказное убийство допрос следком петров
Новости Происшествия

Уроженец Новосибирска украл ноутбуки у знакомых из Белгорода и Подмосковья в Петербурге

Уроженца Новосибирска заподозрили в краже двух игровых ноутбуков общей стоимостью около 70 тысяч рублей у знакомых на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Уроженец Новосибирска украл ноутбуки у знакомых из Белгорода и Подмосковья в Петербурге - Уроженца Новосибирска заподозрили в краже двух игровых ноутбуков общей стоимостью около 70 тысяч руб
Фото: УТ МВД по СЗФО

В полицию обратились двое молодых людей из Белгородской и Московской областей. Они рассказали, что приехали на вокзал вместе с 27-летним знакомым и оставили вещи на скамейке в световом зале, когда ненадолго вышли на привокзальную площадь.

Мужчина воспользовался отсутствием владельцев, забрал сумку и рюкзак с ноутбуками и покинул вокзал. Позднее он распорядился похищенной техникой по своему усмотрению.

Полицейские установили личность подозреваемого, а ноутбуки нашли и изъяли. В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.

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